Рубінове весілля (40 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

40 річниця весілля називається рубіновою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 40 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на рубінове весілля – важливий елемент у привітанні з 40 річницею сімейного життя! Символ 40 річниці – рубін – камінь любові, вогню і вічно палкого почуття, яке не згасне ніколи, бо вже перевірено часом. Ще одним поясненням такого символу ювілею є те, що рубін має колір крові. Це означає, що подружжя вже за 40 років життя в шлюбі стали один для одного майже кровними родичами.

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40 років спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. На рубінове весілля дружина дарує чоловікові рубін, а чоловік підносить дружині чудове кільце з невеликим рубіном.

Що подарувати подружжю на 40 років сімейного життя – рубінове весілля:

вироби з рубіном

дорогі подарунки

меблі

побутова техніка

об'ємні предмети, які могли б бути корисні в будинку

подарунки кольору рубіна

Тощо

Окрім подарунків з рубінів, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з 40 річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

З рубіновим весіллям вас, дорогі!

Сьогодні ви знову у нас молоді.

Сердечно і щиро вас вітаю,

Родині процвітати ще довго бажаю.

Ви стільки всього пережили удвох,

Будь-які проблеми вже байдужі.

Ось це і є справжнє щастя –

Закохатися, одружитися і не розлучатися!

***

Вітаємо з річницею –

З вашим весіллям з рубіна!

Ваша пара така чарівна!

Ідеальна, скажімо чесно.

Сорок років прожили дружно,

Що ще додати потрібно?

Ви своєї долі творці.

Браво! Гірко! Молодці!

***

Нехай буде життя багатим у вас

І, як рубін, чистим і багатогранним.

Щоб вогонь палав і не згас,

Щоб не мала баба клопоту й обману.

Нехай в ювілей додасться добра,

А діти, онуки вас турботою гріють.

Бажаємо вам сімейного тепла,

Серця нехай ваші довго не старіють!

***

Ви разом цілих сорок років!

У любові вся сила, без сумніву!

Ловіть щастя яскраве світло,

Адже ви гідні захоплення!

Бажаю міцного здоров'я,

Достатку, миру і затишку!

Нехай наповнюється любов'ю

Ваша кожна хвилинка!

***

Вас привітати є причина –

40 років одружені ви!

Символ вашої річниці –

Камінь відданого кохання.

Нехай рубін оберігає

Шлюб від сварок, тривог, образ

І вогонь лише роздмухує,

Що в крові у вас горить!

***

Ви – як дороге вино, з роками стаєте тільки краще. О, як личить вам щастя, яке ви вже 40 років отримуєте один від одного! Дай Боже кожному такий шанс і можливість прожити неймовірно красиве і довге життя з коханою людиною. Бажаємо, щоб життєву подружню колекцію дорогоцінного каміння та металів поповнили золото, діамант і платина.

***

Від душі вітаю з рубіновим весіллям. Ваші прожиті разом щасливих 40 років – це новий світанок вашої любові. І вам вистачило сил, терпіння, ніжності, бажань, прагнень, щоб дорости до цієї дати, зробити міцною свою сім'ю. А тепер я вам бажаю душевного спокою і гармонії, світлого затишку і добробуту, відради сердець і красивих пісень ще довгого спільного життя.

***

Ось і рубіни посипалися в достатку на ваш союз – міцний, непорушний, теплий і живий, як любов! Вітаємо вас з рубіновим весіллям. З тим, що ви 40 років любите, поважаєте, цінуєте один одного! Живіть в радості та злагоді до ста років. Доводьте молоді, що є вона на світі – справжня любов, що вона жива і вимагає до себе уваги, поваги та терпіння! Нехай ваші діти, внуки та правнуки люблять вас сердечно і пишаються вашим союзом, слідують вашими стопами! Здоров'я вам міцного, мудрості глибокої, а любові – красивої та нескінченної!

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Від щирого серця я вітаю вас з рубіновою річницею! Вашому шлюбу сьогодні 40 років, і мені б хотілося побажати вам залишатися такою ж міцною, сильною, веселою, блискучою парою, як найкрасивіший рубін на світлі. Нехай вистачає сил і здоров'я для всіх витівок і прагнень, нехай приємно дивують і завжди радують і діти, і внуки, і сусіди, і друзі. Нехай це десятиліття буде доброю і щасливою дорогою до вашого золотого весілля!

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Вітаю з відміткою 40 в спільному житті, з рубіновою річницею. Нехай ваше життя виблискує також яскраво, як цей кристал, нехай у вашій родині панує здоров'я, щастя і лад, нехай серця ваші б'ються в один такт, нехай ваші прожиті разом роки стануть для вас гордістю і прекрасним спогадом. Добра вашій родині та довгих років життя.

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Рубінове весілля – привід для гордості. Ви стільки пережили, стільки випробувань пройшли, тримаючись за руку. Ви вже не просто сім'я, ви той самий орієнтир для поколінь, на який треба рівнятися. Ви показали, що вмієте любити та цінувати, довіряти та прощати, берегти та зберігати. Зі святом!

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Любі мої! Вітаю вас з рубіновим весіллям! Нехай цей дорогоцінний камінь принесе у ваше життя ще більше любові, ласки та щирості. Будьте один одному вірними друзями, рідними душами та надійними партнерами. Щастя безмежного, міцного здоров'я і добробуту!

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Дороге подружжя, 40 років Вашого шлюбу підтверджують, що Ваші відносини міцні як камінь рубін, дорогоцінні як його вартість. Бажаємо Вашому союзу довголіття, любові та процвітання!

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З рубіновим весіллям вас вітаємо! Добра і здоров'я, звичайно, бажаємо. Щоб старечий склероз Вам сюрпризи не приніс. Щоб щасливі разом Ви були та всі мрії здійснили.

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Який прекрасний союз у вас вийшов, такий ювілей іншим і не сниться! Нехай в келихах весело іскриться терпке вино, життя не здавалося кислим і звичайно бажаємо безліч солодких днів і ночей!

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Вітаю з 40 спільного життя. В хорошому доброму фільмі говорили, що після сорока життя тільки починається, так ось – нехай і у вас після сорока почнеться нове життя, в якому ви знову закохані голуби, в якому все весело, красиво і чудово, як у молодих. З рубіновою річницею вас, незліченного багатства в будинку і в серцях.

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Вітаю з вашим 40, з рубіновою річницею. Бажаю, попри вік і життєві негаразди, залишатися яскравою рубіновим парочкою – турботливим і солідним чоловіком з чарівною дамою – своєю прекрасною дружиною. Бажаю вам бути багатими, як Алі-Баба в казці про 40 розбійників, бажаю ще стільки ж років прожити в шлюбі щасливо і безнапасно.

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Вітаю вас, молоді, з рубіновим весіллям. Рівно 40 років минуло з того моменту, як ви сиділи за святковим столом сором'язливою нареченою і бравим нареченим. Крута дата – рубінове весілля, і я бажаю вам, щоб рубін вашої любові сяяв, блищав і відбивав від вас будь-які біди. Залишайтеся міцної парочкою, як рубін і будьте найдорожчою коштовністю один для одного!

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Вітаю, молоді, з вашим спільним 40-річчям, з дорогоцінним рубіновим кордоном на вашому шляху. Бажаю ці 40 разом прожитих років розділити на двох і відчути себе знову молодими 20-річними закоханими мрійниками. Нехай ні вітер, ні блискавка, ні дощ, ні буря не розколеться рубін вашої любові, нехай у вашому домі завжди сяє свято щастя і відради.

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Вітаю вас з рубіновим весіллям, з 40 спільного життя. Бажаю зовсім не відчувати себе старими й не гріти свої попи на дивані, бажаю бути ще ого-го і хвацько вриватися у свято кожного дня. Нехай рубін вашої заслуженої, перевіреної роками та життєвими випробуваннями, щирою і ніжної любові не зможе ніколи ні розбитися, ні потьмяніти, не припасти пилом, не втратити свою актуальність. І знову "гірко"!

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