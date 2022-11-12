Роз’єднані війною: Укрпошта оголосила найкращий ескіз до новорічної поштової марки

Українці проголосувала й обрали найкращий ескіз до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!" Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Переможний ескіз "Роз'єднані війною" створила 11-класниця Валерія Михайлова з Миколаєва. На марці буде зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона – на самоті, він – на лінії вогню. За ілюстрацію, яка зворушила більшість, проголосували 15,5 тисяч українців.

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Нова різдвяна поштова марка з'явиться вже у грудні. Ескіз планують дещо допрацювати.

Неспроста саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Нині мільйони тих, які несуть у собі біль розлуки з коханими. І мільйони тих, яким залишається лиш подумки обіймати їх крізь міста. І мільйони тих, які омріюють тихий та цілющий 2023-й рік для України й кожного з нас", – коментують в Укрпошті.

Друге місце – "Колядники та український воїн" авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в жанрі іконопису. За його роботу віддали 12 180 голосів.

Третє місце – "Щастя – це бути разом" авторства Ірини Бабанко. Проголосували 9 442 особи.

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