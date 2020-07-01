Розводити пари в Австралії буде штучний інтелект

Національна юридична допомога Австралії представила нову онлайн-послугу на основі штучного інтелекту Amica для пар, які вирішили розлучитися. Гроші на проєкт в розмірі трьох мільйонів австралійських доларів виділив федеральний уряд.

Найчастіше розлучення в Австралії затягується на довгі місяці і процес призводить до витратних судових розглядів, коли обидві сторони не можуть дійти згоди.

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"Штучний інтелект буде шукати відповідне рішення для кожної пари, об'єктивно оцінюючи майно і інтереси колишніх партнерів. Серед іншого, Amica дозволить уникнути емоційних розмов і незручних зустрічей, оскільки стане посередником між двома сторонами і буде зберігати всю інформацію в хмарі", – повідомляє уряд Австралії.

Головною ж перевагою впровадження алгоритму при розлученні, автори називають його неупередженість.

Керівник проєкту Габріель Кенні вважає, що нейромережа скоротить юридичні витрати на шлюборозлучний процес, спростить роботу юридичним конторам і знизить навантаження на суди.

"Люди зможуть вирішити свої проблеми, не витрачаючи десятки тисяч доларів на довгі юридичні баталії", – пояснила Кенні.

Повідомляється, що проєкт буде безкоштовно доступний до кінця року, а з січня 2021 року користування сервісом стане платним і коштуватиме до 440 австралійських доларів з однієї пари, яка розлучається. Ці гроші, як стверджує розробник, підуть на вдосконалення сервісу.

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