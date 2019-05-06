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Розвіяно популярний міф про лікування весняної алергії

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Знімайте з себе одяг відразу після повернення з вулиці - фото 1
Знімайте з себе одяг відразу після повернення з вулиці / likar

Існує думка, що мед, отриманий в тій місцевості, де живе алергік, допоможе виробити стійкість до алергенів. Чи так це насправді?

Фахівці відзначають: насправді мед не містить особливої ​​повітряно-крапельної пилки, що викликає сезонну алергію. Тому, вживаючи солодкий продукт, ми не отримуємо ті самі алергени, до яких так хотілося б "привчити" свій організм.

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Зате є методи, які дійсно працюють. По-перше, порадьтеся з лікарем, який знає про ваші симптоми і може дати рекомендації щодо ліків відповідно до історії хвороби. Швидше за все, лікар призначить антигістамінні препарати, які не викликають сонливість, і стероїдний спреї. Приймати ліки потрібно за кілька тижнів до початку сезону алергії.

Обмежте час, який ви проводите на відкритому повітрі. Знімайте з себе одяг відразу після повернення з вулиці і надягайте нові речі. Обов'язково приймайте перед сном душ. Змінити реакцію на весняні прояви природи можна за допомогою імунотерапії, в ході якої тіло піддається впливу великої кількості алергену. В результаті виробляється стійкість організму до сезонних алергічних атак.

Як боротися з алергією - фото 326118
Як боротися з алергією

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Джерело: v-zzz
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