Розвіяно міф щодо ролі жінок у спільноті мисливців-збирачів

Пошкодження на жіночих скелетах, виявлені на території Монголії і Каліфорнії, натякають на те, що деякі жінки з племен мисливців-збирачів брали участь в битвах. Це суперечить традиційним уявленням про те, що жінки відповідали виключно за збір і приготування їжі.

Фахівці працювали з базою даних виявлених раніше скелетних останків, що належали більш 18 000 мисливців-збирачів, які жили на території Каліфорнії. Травми від гострих предметів (наприклад, від стріл і ножів) були виявлені на 10,7% чоловічих скелетів і 4,5% жіночих.

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Порівнявши пошкодження на 128 жіночих і 289 чоловічих скелетах, вчені прийшли до висновку, що характер поранень ідентичний. Люди в цій вибірці походили з 19 груп корінних американців і жили між 200-5000 років тому. Вчені пояснюють, що жінки могли отримати поранення під час раптових ворожих набігів, а також беручи безпосередню участь в битвах. За характером ран важко судити про те, билися ці жінки пліч-о-пліч з чоловіками або виконували інші небезпечні бойові завдання.

Також був проведений аналіз дев'яти скелетних останків кочівників з племені сяньби, що жили між 147 і 552 роками. Судячи зі стану кісток, дві з трьох жінок, а також всі шість чоловіків їздили верхи. Крім того, вершники регулярно користувалися луком.

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