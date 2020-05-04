Помпеї запрошують на віртуальну екскурсію

Археологічний парк Помпеї пропонує всім охочим здійснити віртуальну екскурсію по древньому місту.

На сайті музейного комплексу в Помпеях з'явився віртуальний тур по місту, зруйнованому в результаті виверження Везувію в 79 році н. е. Захоплюючі кадри зроблені з безпілотника.

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На зйомках можна побачити п'ятий район (Regio V) Помпеїв, в якому протягом двох останніх років йдуть активні дослідницькі роботи. Всі бажаючі зможуть "пройти" колись залитою лавою вуличкою Vicolo dei Balconi. У першому будинку, який отримав назву Будинок з садом, дослідники змогли зробити зліпки з коренів рослин, які росли в саду. В одній з кімнат цього будинку були виявлені останки 11 жертв виверження вулкана.

На Via di Nola, одній з головних артерій міста, є Будинок Оріона. Цей об'єкт отримав свою назву завдяки барвистим покриттям мозаїк із зображенням легендарного мисливця. На думку фахівців, на фресці зображений момент катастеризму Оріона, тобто процес перетворення героя давньогрецьких міфів на сузір'я.

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