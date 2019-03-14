Лайфхак: як швидко відкрити пляшку вина за допомогою запальнички

На цей спосіб ви витратите не більше ніж 1 хвилину. Дізнайтеся, як відкоркувати пляшку, якщо у вас є тільки запальничка.

Способів відкривання пляшки вина без штопора дуже багато: цвяхи, шурупи, гак і навіть клей. Користувач Reddit поділився ще однією порадою на випадок, якщо з підручних засобів у вас є тільки запальничка.

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Цей спосіб дуже простий. Потрібно взяти запальничку, очистити горлечко пляшки від обгортки, а далі потрібно методично нагрівати ділянку, де сидить пробка. Через хвилину вона вилетить з пляшки сама і вино можна буде пити.

Нагрівайте горлечко пляшки.

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