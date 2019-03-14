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Лайфхак: як швидко відкрити пляшку вина за допомогою запальнички

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Як швидко відкрити пляшку вина - фото 1
Як швидко відкрити пляшку вина

На цей спосіб ви витратите не більше ніж 1 хвилину. Дізнайтеся, як відкоркувати пляшку, якщо у вас є тільки запальничка.

Способів відкривання пляшки вина без штопора дуже багато: цвяхи, шурупи, гак і навіть клей. Користувач Reddit поділився ще однією порадою на випадок, якщо з підручних засобів у вас є тільки запальничка.

І ще: Учені зробили несподіване відкриття про вино

Цей спосіб дуже простий. Потрібно взяти запальничку, очистити горлечко пляшки від обгортки, а далі потрібно методично нагрівати ділянку, де сидить пробка. Через хвилину вона вилетить з пляшки сама і вино можна буде пити.

Нагрівайте горлечко пляшки. - фото 314207
Нагрівайте горлечко пляшки.

До теми: Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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