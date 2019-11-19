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Розвінчаний популярний міф про користь граната

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Гранат - фото 1
Гранат / edimdoma

Думка про те, що гранат містить багато заліза і тому його часто рекомендують вживати як продукт для підвищення гемоглобіну, – не зовсім відповідають дійсності.

Насправді заліза в сто грамах цього популярного фрукта зовсім мало – приблизно 8%. На цей факт вказали дієтологи. При цьому вони зазначили, що гранат дійсно має у своєму складі корисні вітаміни і мінерали, які беруть участь в процесі кровотворення.

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Це, зокрема, мідь – близько 16%, кобальт – 21% і вітамін В6 – близько 25%. Також гранат містить вітамін С, хоча його кількості не так вже й багато – 6%. Крім цих компонентів, в ньому містяться органічні кислоти, які теж важливі для утворення червоних кров'яних тілець. Вони покращують якість наших судин і капілярів.

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Користь граната

Містить фрукт і фітоестрогени, що робить його корисним в харчуванні жінок в період гормональної перебудови.

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Джерело: edimdoma
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