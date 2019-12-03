Розвінчаний головний міф про Леонардо да Вінчі

Американські офтальмологи спростували торішню гіпотезу, згідно з якою Леонардо да Вінчі страждав косоокістю. Незвичайному погляду на автопортретах медики запропонували правдоподібне пояснення.

Дискусія про те, що у генія епохи Відродження могли бути проблеми із зором, почалася в минулому році, коли в журналі JAMA Ophthalmology була опублікована стаття британського офтальмолога Крістофера Тайлера.

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Думка фахівця ґрунтувалася на аналізі автопортретів да Вінчі. Офтальмолог звернув увагу, що на шести автопортретах у знаменитого художника спостерігаються ознаки екзотропії, або косоокості. Такий діагноз є у 1% світового населення. "Особливий" погляд міг зробити помітний вплив на творчість да Вінчі і дозволити "побачити світ під іншим кутом".

Днями ж вийшла стаття американських офтальмологів. На думку фахівців, Леонардо да Вінчі і Рембрандт не були жертвами косоокості. Медики знайшли інше пояснення загадковому погляду на автопортретах.

"Сильно домінуюче око, можливо, змусило їх сприймати відображення в дзеркалі протилежного ока як трохи більше поверненого. Це і стало причиною "косоокості" на портретах", – пояснюють автори дослідження. Річ у тому, що в процесі малювання художник міг одноразово розглядати лише одне око.

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