Археологи знайшли найдавнішу у світі шахову фігуру

Канадські археологи виявили під час розкопок у йорданській фортеці Хумайми одну з найдавніших шахових фігур. Дослідники вважають, що фігурка є турою.

Шахова фігура являє собою прямокутний камінь з круглим поглибленням вгорі і різьбленням у нижній частині. Зроблена вона з пісковика.

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За оцінками фахівців знахідці близько 1300 років. А знайшли її у торговельній фортеці в Йорданії. Артефакт тепер зберігається в канадському Університеті Вікторії.

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