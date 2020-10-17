Названі нові цілющі властивості темного шоколаду

Темний шоколад, особливо якщо в ньому багато какао, насправді може бути вам корисний. Цей вид шоколаду має безліч корисних властивостей, які можуть принести користь вашому серцю, мозку і здоров'ю в цілому.

Зниження холестерину: флавоноїди можуть підвищувати рівень ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності), який відомий як хороший холестерин, і покращувати їх функцію. Холестерин ЛПВЩ поглинає холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності), який є поганим холестерином, і, своєю чергою, знижує рівень холестерину в організмі.

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Запобігання утворення тромбів: було виявлено, що флавоноїди в темному шоколаді позитивно впливають на тромбоцити. Дослідження 2007 року показало, що тромбоцити в крові помірних споживачів шоколаду з меншою ймовірністю згортаються, ніж у людей, які не вживають шоколад. Дослідники прийшли до висновку, що ці ефекти проти згортання крові можуть бути відповідальні за позитивний вплив шоколаду на здоров'я серцево-судинної системи.

Запобігання інсульту: темний шоколад може знизити ризик інсульту завдяки своїй здатності знижувати кров'яний тиск, оскільки високий кров'яний тиск збільшує ризик інсульту.

Зниження ризику серцевих захворювань: в метааналізу 2017 року розглядалися п'ять досліджень, в яких вивчався взаємозв'язок між споживанням шоколаду і ризиком серцевих захворювань. Аналіз показав, що в п'яти дослідженнях спостерігалося зниження ризику серцевих захворювань, пов'язаного з помірним споживанням шоколаду.

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