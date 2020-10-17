Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

Названі нові цілющі властивості темного шоколаду

  • 14
Шоколад - фото 1
Шоколад / healthline

Темний шоколад, особливо якщо в ньому багато какао, насправді може бути вам корисний. Цей вид шоколаду має безліч корисних властивостей, які можуть принести користь вашому серцю, мозку і здоров'ю в цілому.

Зниження холестерину: флавоноїди можуть підвищувати рівень ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності), який відомий як хороший холестерин, і покращувати їх функцію. Холестерин ЛПВЩ поглинає холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності), який є поганим холестерином, і, своєю чергою, знижує рівень холестерину в організмі.

І ще: Що буде з вами, якщо не прати регулярно постільну білизну: відповідь учених

Запобігання утворення тромбів: було виявлено, що флавоноїди в темному шоколаді позитивно впливають на тромбоцити. Дослідження 2007 року показало, що тромбоцити в крові помірних споживачів шоколаду з меншою ймовірністю згортаються, ніж у людей, які не вживають шоколад. Дослідники прийшли до висновку, що ці ефекти проти згортання крові можуть бути відповідальні за позитивний вплив шоколаду на здоров'я серцево-судинної системи.

Запобігання інсульту: темний шоколад може знизити ризик інсульту завдяки своїй здатності знижувати кров'яний тиск, оскільки високий кров'яний тиск збільшує ризик інсульту.

Зниження ризику серцевих захворювань: в метааналізу 2017 року розглядалися п'ять досліджень, в яких вивчався взаємозв'язок між споживанням шоколаду і ризиком серцевих захворювань. Аналіз показав, що в п'яти дослідженнях спостерігалося зниження ризику серцевих захворювань, пов'язаного з помірним споживанням шоколаду.

Названі нові цілющі властивості темного шоколаду - фото 430682

Це цікаво: Названий найшвидший спосіб зупинити кровотечу

Джерело: medicalnewstoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 18126
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 272
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31367
Загрузка...
Новини