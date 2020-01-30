Розвінчані популярні міфи про темний шоколад

Перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.

Відзначається, що чорний шоколад не зовсім справедливо вважається здоровою альтернативою.

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Темний шоколад, так само як і молочний, є калорійною бомбою і містить всього на кілька кілокалорій менше. Плюсом є знижений вміст цукру. При цьому чорний шоколад може містити більше жирів. Чорний шоколад містить більше поліфенолів, які мають протизапальну дію. Проте такі ж властивості мають й фрукти.

Споживання великої кількості шоколаду, навіть темного, шкодить фігурі. Експерти рекомендують не запасатися великими плитками шоколаду і не тримати їх вдома. Щоб шоколад не шкодив фігурі, його потрібно упаковувати окремо, розділивши на шматочки, і їсти по одній порції кілька разів на тиждень або місяць.

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