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Розвінчані популярні міфи про схуднення по годинах
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Рівні інтервали між прийомами їжі і обмеження тимчасових рамок стали основою безлічі новомодних дієт, які обіцяють чудові результати. Але чи не зашкодить така схема харчування здоров'ю?
На це питання на сторінці в Instagram відповіла експерт зі схуднення і правильного харчування Катя Медушкіна. Існує безліч різних дієт і систем харчування, які наказують приймати їжу з якимись обмеженнями в часі.
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Наприклад:
- відмова від їжі після шостої вечора
- харчування один раз на день, а весь інший час тільки вода
- інтервальне голодування: скорочення "харчового вікна" до 8 годин на добу, а потім 16 годин голоду
- голодування раз на тиждень, коли людина харчується як завгодно протягом 5-6 днів, а потім від 24 до 48 годин голодує
- обмеження раціону до одного-двох продуктів на тиждень / два / місяць, а потім повернення до колишнього способу життя і т.д.
Чи можна схуднути на таких системах харчування? Так, цілком можна. Якщо шляхом обмеження часу прийому їжі у вас знижується добова калорійність вашого раціону. Чи варто так харчуватися? Ні. Це не найкращі методи схуднення.
Стежити за годинником під час схуднення, звичайно ж, потрібно. Але тільки для того, щоб ваші прийоми їжі були вчасними: кожні три години. А не для того, щоб нічого не їсти.
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