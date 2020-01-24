Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Розвінчані популярні міфи про молоко

  • 11
Користь молока - фото 1
Користь молока / tsn

Медики розповіли, яким чином молоко впливає на зовнішній вигляд людини і розвінчали найпопулярніші міфи про цей напій.

Існують дослідження, що підтверджують зв'язок між вживанням молочних продуктів і виникненням акне, але це не означає, що у всіх, хто п'є молоко, будуть прищі. Це означає, що якщо у вас є акне, то вам необхідно вести щоденник харчування і відзначати реакцію.

І ще: Чи можна посивіти за ніч: пояснення науковців

Якщо протягом мінімум 2 тижнів підтверджується зв'язок, то спочатку пробуємо знизити кількість молока, а потім, повністю виключити, якщо буде треба. Медики також згадали про попутній міф щодо набряків, які з'являються після вживання молока.

Цей міф взагалі не зрозуміло з чим пов'язаний, і експерти вважають його безпідставним. Якщо судити в цілому, то здорова людина схильна тільки до фізіологічних набряків (вагітність, перельоти). Але якщо є якісь проблеми, то набрякати людина буде від будь-якої рідини, в тому числі і від молока.

Розвінчані популярні міфи про молоко - фото 382028

Читайте також: Лікарі назвали зимовий одяг, від якого слід відмовитися

Джерело: tsn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 997
Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2020
  • 12:27
  • 24429
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1180
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я