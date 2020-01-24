Розвінчані популярні міфи про молоко

Медики розповіли, яким чином молоко впливає на зовнішній вигляд людини і розвінчали найпопулярніші міфи про цей напій.

Існують дослідження, що підтверджують зв'язок між вживанням молочних продуктів і виникненням акне, але це не означає, що у всіх, хто п'є молоко, будуть прищі. Це означає, що якщо у вас є акне, то вам необхідно вести щоденник харчування і відзначати реакцію.

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Якщо протягом мінімум 2 тижнів підтверджується зв'язок, то спочатку пробуємо знизити кількість молока, а потім, повністю виключити, якщо буде треба. Медики також згадали про попутній міф щодо набряків, які з'являються після вживання молока.

Цей міф взагалі не зрозуміло з чим пов'язаний, і експерти вважають його безпідставним. Якщо судити в цілому, то здорова людина схильна тільки до фізіологічних набряків (вагітність, перельоти). Але якщо є якісь проблеми, то набрякати людина буде від будь-якої рідини, в тому числі і від молока.

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