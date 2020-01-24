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Чи можна посивіти за ніч: пояснення науковців

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Науковці перевірили, чи може людина посивіти за одну ніч - фото 1
Науковці перевірили, чи може людина посивіти за одну ніч

Передчасна сивина часто асоціюється з пережитим стресом, проте вчені досі не з'ясували, чи так це насправді, і, якщо так, то як саме стрес діє на волосся людини. Відповіді на ці питання спробувала дати команда вчених з Гарвардського університету, але поки впоралася лише частково.

Зокрема, вчених цікавив синдром Марії Антуанетти, при якому волосся людини може посивіти буквально за одну ніч. Кажуть, що саме так сталося з самою Антуанеттою перед стратою. Попри те, що існування такого синдрому викликає сумніви, лікарі знаходили його ознаки у деяких пацієнтів – в основному у військових.

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Для експерименту вчені розділили піддослідних мишей на три групи і викликали у них стрес різними способами. Перших вони закривали у тісних клітках, других лякали раптовим розгойдуванням клітки, постійними переселеннями і різким світлом, а третім – вколювали пекучу речовину резинифератоксин. Потім мишей голили наголо, щоб прискорити ріст волосся, і спостерігали, представники якої групи сильніше посивіють.

Найбільше посивіли представники третьої групи – сивина займала близько 30% їх загальної площі волосся. Вчені відзначили, що сивина почала проявлятися через виснаження у певних стовбурових клітинах, які перебувають біля основи волосяних фолікулів.

Піддослідні миші сивіли не відразу - фото 381930
Піддослідні миші сивіли не відразу

Учені відзначили, що сама сивина проявилася не відразу, а за кілька тижнів. Вони також вказали, що на стрес реагує тільки нове волосся, а от старе не змінює колір.

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Джерело: Nature
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