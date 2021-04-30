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Розвінчані популярні міфи про користь супу

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Суп - фото 1
Суп / pinterest

Культура супів поширена майже у всьому світі. А чи такі вони корисні? З хлібом або без? Гастрит буде чи ні?

На ці питання відповіла дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму інстаграмі. Немає обов'язкових умов і рекомендацій щодо його вживання. Хочеш – їж, не хочеш – є багато інших способів приготувати овочі.

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Чи буде без нього гастрит? Не буде. Суп не є фактором захисту слизової шлунка. Але якщо ви не їсте супи, а їсте макарони з кетчупом, сосисками / бутерброди з ковбасою і не пам'ятаєте вигляду овочів у вашій тарілці, то швидше за все в розвитку гастриту буде грати фактор поганого раціону, а не суп.

А якщо любиш суп?

  • Не засмажуйте дуже цибулю з морквою
  • Не додавайте багато олії
  • Більше овочів
  • Додайте бобові
  • Додайте спеції
  • Подавайте з купою запашної зелені

А хліб? Установки їсти все з хлібом для ситості, "хліб усьому голова" – пішли з важких часів, війни, післявоєнної бідності і важкої праці. Зараз якщо вам не хочеться їсти хліб – можна цього не робити.

Розвінчані популярні міфи про користь супу - фото 457487

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