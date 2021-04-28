Чому броколі обов'язково варто додати до раціону

Ні для кого не таємниця, що капуста насправді дуже корисна для здоров'я, тому і броколі не варто ігнорувати. Чому цей овоч варто завжди мати у холодильнику – читайте далі.

Учені вже не раз наголошували на тому, що регулярне вживання броколі дозволяє не лише покращити фігуру та самопочуття, а й знижує ризики серцево-судинних захворювань, передає bbcgoodfood.

І ще: Як швидка трапеза впливає на фігуру

Річ у тому, що броколі містить вітамін К, який важливий для згортання крові, міцності кісток, а також зниження рівню холестерину.

До слова, дорослим потрібен 1 мкг вітаміну на кілограм маси тіла, тобто для людини з вагою у 75 кг потрібні 75 мкг, що доволі просто вираховувати. А от 100 грамів броколі на пару містять 145 мкг вітаміну К.

Не варто забувати і про каротиноїди, які допомагають зменшити шанси вікового погіршення зору. Нічна сліпота також пов'язана з дефіцитом вітаміну А, який організм перетворює саме з бета-каротину в броколі. Приємним бонусом є те, що броколі можна додавати і до звичайних рецептів, оскільки цей овоч дозволяє урізноманітнити раціон без кардинальних змін.

Звісно ж, перед тим, як починати налягати на певні продукти, варто проконсультуватись з лікарем.

Читайте також: 5 вагомих причин щодня їсти зелень