На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому броколі обов'язково варто додати до раціону
-
- 16
Ні для кого не таємниця, що капуста насправді дуже корисна для здоров'я, тому і броколі не варто ігнорувати. Чому цей овоч варто завжди мати у холодильнику – читайте далі.
Учені вже не раз наголошували на тому, що регулярне вживання броколі дозволяє не лише покращити фігуру та самопочуття, а й знижує ризики серцево-судинних захворювань, передає bbcgoodfood.
І ще: Як швидка трапеза впливає на фігуру
Річ у тому, що броколі містить вітамін К, який важливий для згортання крові, міцності кісток, а також зниження рівню холестерину.
До слова, дорослим потрібен 1 мкг вітаміну на кілограм маси тіла, тобто для людини з вагою у 75 кг потрібні 75 мкг, що доволі просто вираховувати. А от 100 грамів броколі на пару містять 145 мкг вітаміну К.
Не варто забувати і про каротиноїди, які допомагають зменшити шанси вікового погіршення зору. Нічна сліпота також пов'язана з дефіцитом вітаміну А, який організм перетворює саме з бета-каротину в броколі. Приємним бонусом є те, що броколі можна додавати і до звичайних рецептів, оскільки цей овоч дозволяє урізноманітнити раціон без кардинальних змін.
Звісно ж, перед тим, як починати налягати на певні продукти, варто проконсультуватись з лікарем.
Читайте також: 5 вагомих причин щодня їсти зелень
-
15:55Скільки поверхів має будинок: це відео спантеличило мережу
-
15:19Величезний алігатор завадив футболістам під час тренування: відео
-
14:51Чому броколі обов'язково варто додати до раціону
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
14:14У Великобританії між хмарочосами з'явився величезний прозорий басейн: приголомшливі фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:50Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі
-
13:22Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok
-
12:55Фото юної Софії Вергари на пляжі розбурхали фанатів
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
11:55Лабрадор вперше побачив басейн і став зіркою мережі (відео)
-
11:26Як інвестиції у криптовалюту впливають на стосунки: незвичайне дослідження
-
10:52Красуня-воїн Сейлор Мун повертається: тизер і дата виходу фільму
-
10:31Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:54Погода в Україні 28 квітня: довгоочікуване потепління
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
08:51Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру
-
08:24Як швидка трапеза впливає на фігуру
-
07:49У Японії з'явився додаток для боротьби із запізненнями: як це працює
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
21:18Кендалл Дженнер засвітилася в наряді від українського бренду
-
20:5028 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:15Брат принцеси Діани показав рідкісне архівне фото, на якому її не впізнати
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео
-
16:55Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня
- 24 квітня
-
20:20Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у кінці квітня
-
17:51Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
15:13Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото