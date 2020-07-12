Фанат Minecraft пройшов гру за допомогою піаніно: відео

Ентузіасти-геймери часом люблять проходитимуть ігри якимись вишуканими способами. Нещодавно користувач з ніком Jachael123 пройшов Minecraft, користуючись піаніно. Музичний інструмент не лише звучав, а й виконував роль пристрою введення.

Звичайно ж, користувався Jachael123 не громіздкий аналоговим піаніно, а цифровий версією – так званою міді-клавіатурою.

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Саме завдяки цьому пристрій вдалося перетворити на своєрідний геймпад, прив'язавши клавіші до певних кнопок. Пристрій при цьому продовжував видавати звуки. І слухати цю "мелодію" у моменти напружених баталій глядачам буде так само боляче, як і автору відео – проходити Minecraft таким чином.

До слова, таке незвичайне проходження Minecraft забрало у Jachael123 близько сім годин свого життя. За цей час умілий гравець зумів вразити Дракона Вічності – саме це досягнення вважається завершеним прогресії в пісочниці. Варто відзначити, що круті спідранери навчилися вбивати головного боса Minecraft приблизно через три хвилини після початку гри.

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