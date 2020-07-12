Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Фанат Minecraft пройшов гру за допомогою піаніно: відео

  • 10
Проходження Minecraft за допомогою піаніно зайняло сім годин - фото 1
Проходження Minecraft за допомогою піаніно зайняло сім годин

Ентузіасти-геймери часом люблять проходитимуть ігри якимись вишуканими способами. Нещодавно користувач з ніком Jachael123 пройшов Minecraft, користуючись піаніно. Музичний інструмент не лише звучав, а й виконував роль пристрою введення.

Звичайно ж, користувався Jachael123 не громіздкий аналоговим піаніно, а цифровий версією – так званою міді-клавіатурою.

Це цікаво: Геймер з Чехії відтворив Чорнобильську АЕС у Minecraft

Саме завдяки цьому пристрій вдалося перетворити на своєрідний геймпад, прив'язавши клавіші до певних кнопок. Пристрій при цьому продовжував видавати звуки. І слухати цю "мелодію" у моменти напружених баталій глядачам буде так само боляче, як і автору відео – проходити Minecraft таким чином.

До слова, таке незвичайне проходження Minecraft забрало у Jachael123 близько сім годин свого життя. За цей час умілий гравець зумів вразити Дракона Вічності – саме це досягнення вважається завершеним прогресії в пісочниці. Варто відзначити, що круті спідранери навчилися вбивати головного боса Minecraft приблизно через три хвилини після початку гри.

Читайте також: У Польщі гру This War of Mine додали в шкільну програму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 676
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1577
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2427548
Загрузка...
Новини