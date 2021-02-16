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Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото

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Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото - фото 1

Письменник і гід Адам Сельцер з Чикаго випадково винайшов ідеальний спосіб застовпити місце для паркування – потрібно лише заморозити джинси і залишити їх у потрібному місці.

Минулого тижня у Чикаго прийшли морози. Поки одні гріються і бояться виходити з дому, Адам мимоволі запускає флешмоб. Він опублікував у Twitter фотографії заморожених джинсів – на парковці, дорозі і навіть в забороненій для паркінгу зоні. Це виглядає так, ніби на вулиці стоїть конкретна людина-невидимка, одягнена в одні лише джинси.

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Сельцер поділився секретом такого трюку: спочатку потрібно намочити джинси, потім близько 20 хвилин тримати їх на морозі, щоб надати форму. Ще майже 20 хвилин, і вуаля – джинси остаточно застигають.

Адам розповів, що насправді не збирався таким чином займати місце для паркування. За словами письменника, він заморожує джинси тільки заради кумедних фотографій. Тепер американець планує заморозити ще й сорочку.

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Джерело: nypost
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