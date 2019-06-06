Розваги робота-собаки і живого пса показали на веселому відео

Гра робота-собаки і живого пса попала на відео / theverge

На конференції Amazon була представлена нова модель робота-пса Spot Mini від Boston Dynamics. Вона надійде в продаж в цьому році.

На заході був помічений курйозний випадок, коли робот вирішив пограти з живим собакою. Цей момент зняли на відео, яке було опубліковано в Twitter-каналі James Vincent.

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Ця модель робота стане першою комерційною для компанії. У продаж вона повинна надійти в поточному році.

Here’s @BostonDynamics’ SpotMini robot offering a very real dog a peace offering of a cuddly toy. Peace in our time ! pic.twitter.com/DCnGgexMD5 — James Vincent (@jjvincent) 5 червня 2019 р.

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