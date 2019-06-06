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Розваги робота-собаки і живого пса показали на веселому відео

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Гра робота-собаки і живого пса попала на відео - фото 1
Гра робота-собаки і живого пса попала на відео / theverge

На конференції Amazon була представлена нова модель робота-пса Spot Mini від Boston Dynamics. Вона надійде в продаж в цьому році.

На заході був помічений курйозний випадок, коли робот вирішив пограти з живим собакою. Цей момент зняли на відео, яке було опубліковано в Twitter-каналі James Vincent.

І ще: Щось пішло не так: робот-собака Boston Dynamics дав збій (відео)

Ця модель робота стане першою комерційною для компанії. У продаж вона повинна надійти в поточному році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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