Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

"Розумні" колонки Amazon заговорили голосом Семюеля Л. Джексона

  • 22
Семюель бажатиме вам солодких снів - фото 1
Семюель бажатиме вам солодких снів

Як і обіцяли в Amazon ще у вересні, голосовий помічник Alexa нарешті отримав "озвучку" від відомого актора Семюеля Л. Джексона – того самого Ніка Ф'юрі з "Месників".

Що актор озвучує і як це працює?

І ще: Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку

Тепер "розумні" колонки Amazon спілкуватимуться зі своїми власниками голосом Л. Джексона. Для цього скажіть Alexa "Попроси Семюеля представитися" або змініть налаштування вручну.

Після цього актор зможе розповісти анекдот, підкаже час і погоду, заспіває різдвяну пісню та навіть попросить дітей лягти спати. Щоправда, Л. Джексон не зможе обробити покупки, озвучити нагадування, та й розмовляє він тільки англійською мовою.

Цей голосовий пакет обійдеться користувачам у 1 долар.

А ми ж пропонуємо глянути, як Семюель Л. Джексон записувався для смарт-колонки від Amazon:

Це цікаво: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Джерело: Amazon
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 743
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1379
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1097
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології