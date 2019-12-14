"Розумні" колонки Amazon заговорили голосом Семюеля Л. Джексона

Як і обіцяли в Amazon ще у вересні, голосовий помічник Alexa нарешті отримав "озвучку" від відомого актора Семюеля Л. Джексона – того самого Ніка Ф'юрі з "Месників".

Що актор озвучує і як це працює?

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Тепер "розумні" колонки Amazon спілкуватимуться зі своїми власниками голосом Л. Джексона. Для цього скажіть Alexa "Попроси Семюеля представитися" або змініть налаштування вручну.

Після цього актор зможе розповісти анекдот, підкаже час і погоду, заспіває різдвяну пісню та навіть попросить дітей лягти спати. Щоправда, Л. Джексон не зможе обробити покупки, озвучити нагадування, та й розмовляє він тільки англійською мовою.

Цей голосовий пакет обійдеться користувачам у 1 долар.

А ми ж пропонуємо глянути, як Семюель Л. Джексон записувався для смарт-колонки від Amazon:

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