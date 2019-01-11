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На CES 2019 представили макіяжний принтер для обличчя
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На виставці електроніки CES 2019 Procter&Gamble представила пристрій для догляду за шкірою Opté.
Компанія Procter&Gamble презентувала вельми цікаву новинку – макіяжний принтер Opté Precision Skincare System. Точніше це гаджет, який ідеально наносить тональний крем тільки там, де це дійсно потрібно, і доглядає за шкірою.
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Для того щоб ваше обличчя виглядало ідеально, апарат сканує його за допомогою камери, що робить 200 кадрів в секунду. Далі за допомогою 120 сопел "друкує" тон тільки там, де він потрібен, і кольором, відповідним саме вам. Руками таке зробити важко. Бонус – в тоні є SPF. У підсумку ви отримуєте ефект фотошопу – тільки в реальному житті.
У продаж винахід повинен надійти у 2020 році.
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