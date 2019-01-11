Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Lenovo розробляє революційний гнучкий ноутбук

  • 5
Lenovo працює над новим ноутбуком - фото 1
Lenovo працює над новим ноутбуком / gazeta

Дизайн пристрою розкривається в опублікованому патенті. Діагональ екрану складає 13 дюймів.

У мережі з'явилися креслення гнучкого ноутбука Lenovo, над яким виробник зараз працює. Частково пристрій навіть показали на Computex 2018.

І ще: У 2019 році Apple випустить три моделі iPhone, – ЗМІ

Гнучкий ноутбук Lenovo - фото 300559
Гнучкий ноутбук Lenovo

Ноутбук має корпус, який може складатися в двох місцях. При цьому в одному з відсіків є процесор, ОЗУ і клавіатура. Дві третини площі пристрою відводиться під гнучкий дисплей, який поєднується з клавіатурою.

Чутки про розробку подібного пристрою ходили вже давно. Однак реальним підтвердженням тому стали креслення і проведена часткова демонстрація.

Гнучкий ноутбук Lenovo - фото 300560
Гнучкий ноутбук Lenovo

Читайте також: Скільки годин працюватиме Samsung Galaxy S10 у мережі 5G на одному заряді

Джерело: mspoweruser
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4242
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • 10 cічня, 17:21
  • 733
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1008610
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології