Lenovo розробляє революційний гнучкий ноутбук

Дизайн пристрою розкривається в опублікованому патенті. Діагональ екрану складає 13 дюймів.

У мережі з'явилися креслення гнучкого ноутбука Lenovo, над яким виробник зараз працює. Частково пристрій навіть показали на Computex 2018.

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Гнучкий ноутбук Lenovo

Ноутбук має корпус, який може складатися в двох місцях. При цьому в одному з відсіків є процесор, ОЗУ і клавіатура. Дві третини площі пристрою відводиться під гнучкий дисплей, який поєднується з клавіатурою.

Чутки про розробку подібного пристрою ходили вже давно. Однак реальним підтвердженням тому стали креслення і проведена часткова демонстрація.

Гнучкий ноутбук Lenovo

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