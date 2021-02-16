Розтин покаже 2 сезон 1 серія: дивитись онлайн новий серіал на ICTV

Український серіал "Розтин покаже 2" продовжується на новий сезон на телеканалі ICTV. Нова 1 серія розповідає про судмедексперта, яка намагається докопатися до істини навіть тоді, коли слідство опустило руки. Дивіться онлайн 1 епізод 2 сезону!

Український серіал "Розтин покаже" – це історія про Інгу. Жінці набагато простіше з мертвими, ніж з живими. Судмедексперт намагається докопатися до істини навіть тоді, коли слідство опустило руки. Був би труп, а далі – розтин покаже. Жодна справа не залишиться нерозкритою!

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2 сезон, 1 серія. В Олега з'явилася нова напарниця

Де Інга? Пройшло багато часу відтоді, як Інга загадково зникла. Капітан Олег Гончар досі не може забути колишню колегу, думки про неї не покидають його. Чи вдасться слідчому нарешті дізнатися, що сталося з Інгою та хто доклав руку до її зникнення? Все таємне стане явним.

Дивитись онлайн серіал Розтин покаже 2 сезон 1 серія від 16-02-2021

Смерть боксера на рингу: випадковість чи ретельно сплановане вбивство? Минуле минулим, але посадові обов'язки не чекають. Капітана Гончара викликали на чергове місце злочину. У спортивному клубі, під час боксерського поєдинку, загинув один із бійців – боксер Ігор. Усе виглядає так, ніби спортсмен помер від травм, які отримав у результаті боксерського поєдинку: розрив селезінки та забій головного мозку. Але втеча напарника померлого по рингу Юрія Петренка змусила задуматися про те, що Ігоря вбили. Чи так це? І що покаже розтин? Ще один сюрприз – нова напарниця! На місці смерті боксера Олега Гончара зацікавила не так нова справа, як нова напарниця – судмедексперт Яна. Проте головний герой детектива не дуже зрадів появі колеги. Ба більше, виявилося, що Олег знайомий із Яною. Звідки? За яких обставин? І чому слідчий так негативно поставився до заміни Інги? Запитань більше, ніж відповідей. Хто замовив словечко за Яну? Яку важливу інформацію доніс капітану Гончару Стукач? У що був замішаний померлий боксер?

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