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Коронавірус Карантин 1 вересня

Розстебнуті шорти: новий модний тренд захопив Instagram

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Bite Flip - фото 1
Bite Flip / twitter

Знаменитості полюбили дивні короткі шорти американського бренду Alexander Wang. Нову модель носять з декількома розстебнутими вгорі ґудзиками.

Йдеться про джинсові міні-шортики з високою талією Bite Flip. Ціна моделі становить 245 доларів (майже 6 800 гривень). За задумом дизайнера, верхня частина ширінки має залишатися вивернутою при носінні.

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У такому вигляді вже не раз з'являлася британська попзірка Дуа Ліпа. Востаннє в цих шортах її помітили під час святкування 25-річчя. Співачка одягла шорти разом з кислотно-зеленим блейзером Jacquemus.

В таких самих шортах покрасувалась і дружина канадського співака Джастіна Бібера, супермодель Хейлі Болдуін. Свій наряд знаменитість доповнила в'язаним кроп-топом Jacquemus, блейзером Magda Butrym і шкіряними черевиками люксової марки Bottega Veneta. Серед прихильниць Bite Flip також американська модель Джіджі Хадід і актриса Белла Торн.

Розстебнуті шорти: новий модний тренд захопив Instagram - фото 423194

Розстебнуті шорти: новий модний тренд захопив Instagram - фото 423195

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Джерело: pagesix
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