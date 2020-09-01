Розстебнуті шорти: новий модний тренд захопив Instagram

Знаменитості полюбили дивні короткі шорти американського бренду Alexander Wang. Нову модель носять з декількома розстебнутими вгорі ґудзиками.

Йдеться про джинсові міні-шортики з високою талією Bite Flip. Ціна моделі становить 245 доларів (майже 6 800 гривень). За задумом дизайнера, верхня частина ширінки має залишатися вивернутою при носінні.

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У такому вигляді вже не раз з'являлася британська попзірка Дуа Ліпа. Востаннє в цих шортах її помітили під час святкування 25-річчя. Співачка одягла шорти разом з кислотно-зеленим блейзером Jacquemus.

В таких самих шортах покрасувалась і дружина канадського співака Джастіна Бібера, супермодель Хейлі Болдуін. Свій наряд знаменитість доповнила в'язаним кроп-топом Jacquemus, блейзером Magda Butrym і шкіряними черевиками люксової марки Bottega Veneta. Серед прихильниць Bite Flip також американська модель Джіджі Хадід і актриса Белла Торн.

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