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А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман

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Дженніфер Лопес і Кравіц - фото 1
Дженніфер Лопес і Кравіц / dailymail

Актриса і співачка Дженніфер Лопес розвиває тісний зв'язок з колегою по знімальному майданчику Ленні Кравіцом, поки її стосунки з Алексом Родрігесом йдуть на дно.

Не так давно в стосунках Дженніфер Лопес і бейсболіста Алекса Родрігеса стався розкол, а в ЗМІ заявили про їх розставання. Пізніше пара спростувала чутки про розрив заручин і заявила, що вони працюють над відносинами з психотерапевтом. Про чутки про новий роман Джей Ло пише nypost.

І ще: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прокоментували чутки про розрив стосунків

Імовірно, ґрунтом для розставання пари став роман Алекса Родрігеса із зіркою реаліті-шоу 30-річною Медісон Лекрой. Сам спортсмен пояснив, що фізичної зради стосовно Дженніфер не було, а спілкування з Медісон було лише віртуальним і без натяку на зраду.

Тепер у мережі поширюють чутки, що Дженніфер Лопес сильно зблизилася зі своїм колегою по знімальному майданчику 56-річною рок-зіркою Ленні Кравіцом. Зараз зірки у Домініканській республіці на зйомках фільму Весілля з дробовика, в той час, як Алекс Родрігес залишився в Маямі чекати на свою обраницю. Так спортсмен не витримав і вирушив у Домінікану до Дженніфер Лопес, щоб налагодити відносини, про що свідчить його публікація в Insta-stories.

А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман - фото 452039

Це цікаво: Дженіфер Лопес розбурхала мережу спокусливим образом у латексному костюмі

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