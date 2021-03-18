А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман

Актриса і співачка Дженніфер Лопес розвиває тісний зв'язок з колегою по знімальному майданчику Ленні Кравіцом, поки її стосунки з Алексом Родрігесом йдуть на дно.

Не так давно в стосунках Дженніфер Лопес і бейсболіста Алекса Родрігеса стався розкол, а в ЗМІ заявили про їх розставання. Пізніше пара спростувала чутки про розрив заручин і заявила, що вони працюють над відносинами з психотерапевтом. Про чутки про новий роман Джей Ло пише nypost.

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Імовірно, ґрунтом для розставання пари став роман Алекса Родрігеса із зіркою реаліті-шоу 30-річною Медісон Лекрой. Сам спортсмен пояснив, що фізичної зради стосовно Дженніфер не було, а спілкування з Медісон було лише віртуальним і без натяку на зраду.

Тепер у мережі поширюють чутки, що Дженніфер Лопес сильно зблизилася зі своїм колегою по знімальному майданчику 56-річною рок-зіркою Ленні Кравіцом. Зараз зірки у Домініканській республіці на зйомках фільму Весілля з дробовика, в той час, як Алекс Родрігес залишився в Маямі чекати на свою обраницю. Так спортсмен не витримав і вирушив у Домінікану до Дженніфер Лопес, щоб налагодити відносини, про що свідчить його публікація в Insta-stories.

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