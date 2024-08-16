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Фальшиві гроші для ЗСУ: alyona alyona обурилася через поганий жарт
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Нещодавно реперка alyona alyona приїжджала з благодійним концертом до Нідерландів. Там трапилася неприємна історія, яка неабияк обурила виконавицю.
Артистка розповіла у соцмережі Instagram, що хтось з українців прийшов на її виступ та залишив фальшивий донат.
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Під час концерту тривав збір alyona alyona на 148 тисяч гривень для 95 десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Тому, коли реперка отримала 7 тисяч від одного з відвідувачів, зраділа і не переглянула, чи гроші були справжніми.
Наразі в мене триває збір на допомогу 95 десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на 2 мобільні РЕБ для встановлення на тягачі. Нещодавно в мене був концерт в Нідерландах у місті Венло. Вхід був безкоштовним для місцевих жителів, зібралось дуже багато людей, серед них близько 500 українців. В той день хтось під сценою дав в руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати, як донат на допомогу ЗСУ, – повідомила артистка.
На нібито благодійність задонатили купюрами у 1000 гривень. Кожна з них виявилася фальшивкою.
Ми дуже всі зраділи, бо якраз в мене триває збір, і було дуже приємно за людську небайдужість. Проте коли я виклала про це сторіз і поділилась своєю радістю, один з українців, який там був, написав, що це несправжні гривні. Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її й виявилось, що це дійсно сувеніри, – продовжила alyona alyona.
Вона пояснила, що тепер доведеться ці сувенірні гривні замінити на гроші з власної кишені. Варто зазначити, що раніше в Instagram артистка повідомляла, що часто закриває збори на ЗСУ власними коштами.
Я зазвичай довіряю людям і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти, у той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій. Я дуже всіх вас прошу задонатити на мій збір. Ті 7 тисяч я покладу з власної кишені. Це взагалі не проблема. Але я вірю в доброту та щирість наших українських людей. Будь ласка, не підведіть! – написала реперка.
В Instagram вона також прикріпила відео, зняте 12 серпня (на наступний день після концерту), у якому щиро розповідала, що молодь під час концерту задонатила 7 тисяч гривень. Зокрема, за декілька днів на армію їй вдалося зібрати 23 тисячі гривень (але справжніх було лише 16 тисяч).
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