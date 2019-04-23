Розслаблюючі напої для хорошого сну

Не знаєте, який напій випити ввечері? Представляємо вашій увазі чотири гарячих напоїв для гарного сну!

Ромашковий чай. Такий чай чудово підходить для тих, хто не любить молочні напої. Випийте несолодкий ромашковий чай за півгодини до сну, і ви будете спати, як дитина.

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Какао. Вперше гіркий напій з тертих какао-бобів, води і спецій вживала цивілізація майя. Невідомо пили вони какао перед сном чи ні, але з упевненістю можна сказати, що це один з найкращих напоїв для гарного сну.

Тепле молоко. Класне снодійне. Молоко містить амінокислоту триптофан і кальцій, який допомагає її засвоюватися. Триптофан же є попередником серотоніну, а він в свою чергу заспокійливо діє на організм.

Гарячий шоколад. Дуже часто гарячий шоколад плутають з какао, проте, гарячий шоколад набагато густіший за какао, оскільки він містить какао-масло і какао-порошок і готується на вершках або молоці. Гарячий шоколад – один з найсмачніших напоїв для гарного сну.

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