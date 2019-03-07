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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

На Шрі-Ланці на незвичайну вакансію претендують 102 кандидати

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На Шрі-Ланці шукають ката - фото 1
На Шрі-Ланці шукають ката / pikabu

На вакантну посаду ката на Шрі-Ланці відгукнулися 102 кандидати. Оголошення було розміщено після рішення місцевої влади повернути смертну кару за торгівлю наркотиками.

Згідно з оголошенням в газеті, кандидату має бути від 18 до 45 років, він повинен володіти "хорошими моральними якостями", тверезим розумом і стресостійкістю. Одним з тих, що відгукнулися на вакансію виявився громадянин США. Однак його кандидатуру розглядати не стали, так як катом може стати тільки громадянин Шрі-Ланки.

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102 кандидата хочуть стати катами - фото 312279
102 кандидата хочуть стати катами

Останні 43 роки в країні страт не було, хоча суди неодноразово засуджували до вищої міри покарання за звинуваченням у серйозних злочинах, таких як вбивство, зґвалтування і наркоторгівля. З міркувань гуманності такі вироки замінювали на довічне ув'язнення.

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Джерело: reuters
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