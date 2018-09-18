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Розсекречено новий кросовер Audi e-tron: ефектні фото

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Audi e-tron - фото 1
Audi e-tron / autoblog

Представлений автомобіль є серійною версією. Зовні він схожий з представленою недавно моделлю Q8.

Компанія Audi представила серійну версію електричного кросовера e-tron. Автомобіль базується на модульній платформі MLB Evo.

І ще: Представлено перший серійний автомобіль з камерами замість дзеркал

Автомобіль має відносно стримані габарити – в довжину він досягає 4901 мм, а розміри колісної бази складають 2928 мм. Ширина – 1935 мм, а висота – 1616 мм.

Представлено кросовер Audi e-tron - фото 276722
Представлено кросовер Audi e-tron
Представлено кросовер Audi e-tron - фото 276723
Представлено кросовер Audi e-tron

Інтер'єр автомобіля передбачає наявність двох дисплеїв на центральній консолі. За окрему плату можна також встановити два екрани, розташованих на дверях. Вони будуть показувати зображення бічних камер заднього виду.

Салон вільно вміщує п'ять чоловік, при цьому пасажир на задньому сидінні посередині буде відчувати себе цілком комфортно.

Єдина представлена ​​модифікація кросовера оснащена агрегатом з віддачею 408 к.с. і 664 Нм. До "сотні" авто розганяється менш ніж за шість секунд. При цьому максимальна швидкість становить 200 км/год.

Представлено кросовер Audi e-tron - фото 276725
Представлено кросовер Audi e-tron
Представлено кросовер Audi e-tron - фото 276724
Представлено кросовер Audi e-tron
Представлено кросовер Audi e-tron - фото 276726
Представлено кросовер Audi e-tron

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Джерело: autoblog
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