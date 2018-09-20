Компанія SEAT показала свій новий семимісний кросовер

Кросовер SEAT Tarraco дебютував в іспанському місті Таррагона, від якого модель і отримала свою назву. Нова флагманська модель іспанської марки займе місце в лінійці над моделями Ateca і Arona.

В основу новинки лягло модульне шасі концерну Volkswagen під назвою MQB A. Залежно від потреб, покупці зможуть замовити модель з салоном на п'ять місць або додати додатковий третій ряд сидінь, щоб збільшити загальну місткість кросовера до семи осіб.

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Семимісний кросовер SEAT Tarraco

При запуску доступні чотири силові агрегати. Базовим варіантом є бензиновий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом і 150 к.с., а також передній привід і шестиступінчаста механічна коробка передач. Покупці можуть модернізувати кросовер, вибравши 2.0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з потужністю 190 к.с.

Також доступні 2,0-літровий турбодизель потужністю 150 к.с. або 190 к.с. Обидва вони мають повний привід, але слабша версія оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач, в той час як більш потужний варіант має семиступінчасту DSG. SEAT обіцяє, що Tarraco отримає "альтернативні рухові технології" пізніше, що, ймовірно, означає, що нас чекає і електричний кросовер.

Інтер'єр SEAT Tarraco

SEAT Tarraco отримав нову функцію безпеки Rollover Assist, яка автоматично розблокує двері в разі аварії. Також покупцям буде доступна повністю цифрова приладова панель Virtual Cockpit. Крім того, в списку електронних помічників кросовера є адаптивна підвіска, система попередження фронтальних зіткнень з функцією виявлення пішоходів, система дотримання рядності руху і моніторинг сліпих зон.

Продажі семимісного Tarraco почнуться в Європі до кінця року. Виробництвом кросовера від іспанського бренду буде займатися завод VW Group в німецькому Вольфсбурзі.

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