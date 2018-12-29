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Компанія Apple запатентувала гнучкий смартфон
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Американська компанія Apple запатентувала модель смартфона, що згинатиметься. Відмінністю такого гаджета від схожих розробок Samsung і Huawei стане здатність згинатися в обидві сторони.
Основною проблемою у виробництві гнучких гаджетів вважається труднощі в створенні досить міцного і довговічного екрану.
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У новій моделі iPhone планують використовувати OLED-дисплей. За даними порталу, Apple винайшла особливе полімерне покриття, яке при нанесенні на дисплей робить панель гнучкою і міцною, що гарантує уникнути утворення тріщин і інших ушкоджень.
У цьому Apple обійшла південнокорейську компанію Samsung, яка не змогла вирішити проблему з вигином дисплея в обидві сторони. Експерти відзначили, що гнучкі дисплеї дійсно є інновацією, однак корисність смартфонів з такими екранами ще належить довести.
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