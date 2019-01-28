Розсекречено дизайн нової Hyundai Sonata

Найпопулярніший автомобіль Hyundai Sonata скоро вкотре змінить покоління.

Нова Hyundai Sonata роз'їжджає у виробничому кузові. Ззаду зміни видно одразу: ліхтарі, об'єднані в суцільну тонку смужку, наче створюють контур корми. Схоже рішення ми бачили на подовженому Hyundai Santa Fe, який вже представили для китайського ринку.

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У профіль новинка виглядає дуже елегантно і динамічно. Похилий дах і лінія бічного скління чимось нагадують концепт Hyundai Le Fil Rouge. Цікаво, чи вийде серійна Sonata схожою на цей шоу-кар?

Очікується, що у моторну гамму увійде новий 2,5-літровий двигун потужністю 190 к.с. Крім того, новинка може обзавестися спортивною модифікацією N. Такому автомобілю дістанеться мотор об'ємом 2 л від Hyundai i30 N від 250 к.с. до 275 к.с. або 2,5-літровий агрегат на 280 к.с. Пізніше з'явиться гібридна версія. Представити нову Hyundai Sonata 2020 модельного року можуть на квітневому автошоу в Нью-Йорку, а виробництво запустять навіть раніше, у березні.

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