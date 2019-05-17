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Розсекречено дизайн хетчбека BMW X1

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Новий хетчбек BMW X1 - фото 1
Новий хетчбек BMW X1 / motor1

У мережі були опубліковані знімки перед серійного прототипу BMW 1 Series нового покоління. Вихід автомобіля на ринок очікується до кінця поточного року.

На знімках представлений перед серійний прототип автомобіля нового покоління. Базова версія майбутнього серійного хетчбека буде відрізнятися більшими габаритами, а також новою оптикою.

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BMW X1 - фото 328154
BMW X1

Новинка базується на модульній платформі FAAR, що дозволяє зменшити вагу і забезпечити більш просторий салон і багажне відділення. Салон оснащений повністю цифровою панеллю приладів, однак невідомо, чи буде вона стандартною.

Презентація новинка очікується до кінця весни, а вихід на ринок – до кінця року. Передбачається, що вона стане конкурентом Mercedes-Benz A-Class і Audi A3.

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Джерело: motor1
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