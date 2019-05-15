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Екстремальний гіперкар Pagani Huayra виставили на продаж

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Кузов цього авто – монокок - фото 1
Кузов цього авто – монокок / Autogespot

Англійський автовиробник, компанія Miller Motorcars виставила на продаж нову модель гіперкара Pagani Huayra BC Macchina Volante, який був визнаний одним з найкращих авто у своєму класі.

Ця модель автомобіля була вироблена обмеженим тиражем, який склав 20 примірників. Ціна кожного з таких автомобілів починається від 2,5 мільйона доларів.

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На 2017 рік така модель була найбільш екстремальним автомобілем. Незважаючи на те, що в описі машини зазначено, що вона не має пробігу, гіперкар вже проїхав певну відстань дорогами США, а також побував на проведенні автосалону в Женеві.

Кузов цього авто – монокок, виконаний з вуглецевого волокна, з панелями кузова, пофарбованими в синій і чорні кольори. Іншою особливістю машини є наявність елементів, виконаних в кольорах прапора Італії, розташованих на передньому бампері, крилі і бічних дзеркалах. На додаток до всього, машина отримала набір дисків з легкого сплаву золотистого кольору, на які одягнена спортивна гума низького профілю.

Pagani Huayra BC Macchina Volante - фото 327490
Pagani Huayra BC Macchina Volante

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Джерело: topgear
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