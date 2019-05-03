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Розсекречений футуристичний дизайн PlayStation 5: фото

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PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5 / letsgodigital

Життєвий цикл PlayStation 4 добігає кінця і на зміну їй прийде ігрова приставка нового покоління PlayStation 5. Sony днями опублікувала коротку замітку про технічні характеристики нової консолі, які виявилися вражаючими. Але про зовнішній вигляд не було сказано ні слова.

На основі наявної інформації, а також дизайнерських рішень, застосованих в минулих поколіннях консолі, видання LetsGoDigital підготувало рендери PlayStation 5. На думку експертів по дизайну, в конструкції нової ігрової приставки будуть присутні лінії RGB підсвічування, які нагадуватимуть римську цифру V, що символізує 5-те покоління PlayStation.

До теми: Sony розсекретила подробиці про PlayStation 5

Як виглядатиме PlayStation 5 - фото 325376
Як виглядатиме PlayStation 5

Sony пообіцяла оснастити PlayStation 5 апаратною підтримкою роздільної здатності 8K, 3D-звуку, трасування променів і надшвидким твердотілим накопичувачем, що прискорить завантаження відеоігор в 10 разів. Втім, чекати нову консоль, швидше за все, доведеться до весни 2020 року.

Передбачається, що на старті продажів PS5 буде коштувати не менше 500 євро. Дивно низька ціна, враховуючи, наскільки продуктивною буде платформа приставки. Проте, недавнє падіння цін на SSD накопичувачі допоможе утримати цінник на прийнятному для покупців рівні.

Як виглядатиме PlayStation 5 - фото 325377
Як виглядатиме PlayStation 5
Як виглядатиме PlayStation 5 - фото 325375
Як виглядатиме PlayStation 5

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Джерело: letsgodigital
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