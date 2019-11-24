Інсайдери поділились новою інформацією про iPhone SE 2 та iPhone 12

Попри порівняно нещодавній вихід трьох нових смартфонів Apple, інсайдери вже приступили до активного збору даних про модельну лінійку наступного року. Крім технічних характеристик iPhone 12 Pro, інформаторам вдалося дізнатися подробиці про виробництво довгоочікуваного "бюджетника" iPhone SE 2.

За даними аналітиків фірми Barclays, Apple має намір збільшити обсяг оперативної пам'яті своїх майбутніх смартфонів на 50%. Таким чином, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, презентація яких відбудеться лише у вересні 2020 року, отримають по 6 ГБ оперативної пам'яті – на 2 ГБ більше у порівнянні з нинішніми iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

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Що стосується iPhone 12, то обсяг його оперативної пам'яті залишиться таким же, як і в поточному поколінні пристроїв, тобто на рівні 4 ГБ. Флагманським версіями iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max також приписують додаткову 3D-камеру і підтримку 5G. Імовірно, працювати в мережах п'ятого покоління буде і звичайний iPhone 12 – спадкоємець iPhone 11.

Так може виглядати iPhone 12 Pro Max

Інший витік пов'язаний з виходом iPhone SE 2. Інсайдери запевняють, що компанія почне виробництво найдоступнішого в лінійці смартфона вже в лютому, а офіційна презентація новинки може пройти вже в березні 2020. З чуток, ця модель буде зовнішньої копією iPhone 8 з таким же 4,7-дюймовим екраном і кнопкою "Додому", але всередині розміститься оновлена ​​"начинка", включаючи процесор A13 Bionic і 3 ГБ оперативної пам'яті.

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