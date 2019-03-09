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Користувачі мережі скаржаться на роботу iPhone XS і XS Max
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За даними сайту 9to5Mac, iPhone XS і XS Max мають певні проблеми, пов'язані з плавністю анімації. Після десяти секунд відсутності діяльності, пристрій не відразу відгукується на дотик користувача. Відповідний момент зняли на відео.
Як правило, це відбувається, коли ви відкриваєте вікно багатозадачності після тривалої бездіяльності пристрою (не менше 10 секунд). У відповідь на дотик смартфон може демонструвати незначну затримку анімації.
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Проблема була помічена ще за часів запуску моделі XS у вересні 2018 року, і з цього приводу на форумах Apple відразу з'явилося багато скарг, які, проте, ні до чого не привели – затримка присутня у всіх версіях iOS 12.2.
За словами користувачів, вони спостерігали за цією проблемою на всіх демонстраційних пристроях в Apple Store. Деякі з тих, хто встиг придбати гаджет, скористалися можливістю гарантійної заміни пристрою, однак нові XS мали той же недолік.
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