Чому одразу після купівлі смартфона варто скинути налаштування до заводських

Після придбання нового смартфона на Android покупець отримує на додачу до мобільного девайсу безліч непотрібних програм. Розповідаємо, чому їх варто позбутися негайно.

Ще на стадії виробництва у телефони інсталюють програмне забезпечення. Роблять це зазвичай для того, щоб збільшити собівартість смартфона.

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Причини, з яких варто зробити скидання налаштувань:

Підвищення швидкості роботи девайса. Велика частина інстальованих виробником програм запускаються автоматично після включення гаджета. Отже, ресурси пристрою використовуються набагато активніше (потужність процесора і графічного чіпа).

Зниження витрати інтернет-трафіку. Деякі додатки для Android автоматично підключаються до мережі, щоб оновитися або завантажити необхідні для роботи дані. Через це користувач може сам не помітити, як весь трафік, наданий оператором на місяць, буде витрачений.

Збільшення тривалості автономної роботи. Чим більше програм запущено на смартфоні, тим швидше витрачається заряд акумулятора. Видалення непотрібних додатків дозволить значно збільшити час, який телефон може працювати без підзарядки.

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