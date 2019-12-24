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Розробники: трейлер нового фантастичного мінісеріалу

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Розробники, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Розробники, трейлер серіалу онлайн / The Playlist

У мережі з'явилось промо до свіжого мінісеріалу Розробники (Devs), який точно припаде до душі технарям. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал Hulu презентував тизер до свого нового проєкту серіалу "Розробники" (Devs), який вийде у світ вже весною 2020 року. Режисером став Алекс Гарленд, який займався фантастичним трилером "Анігіляція". Всього серіал отримає 8 епізодів.

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Сюжет розповідає про комп'ютерну інженерку Лілі, хлопець якої раптово зникає. Вона вирішує відшукати його і розуміє, що всі сліди ведуть до таємничого відділу у її ж технологічній компанії.

У головних ролях: Соноя Мідзуно (Маніяк), Елісон Пілл (Американська історія жахів: Культ), Нік Офферман (Фарґо) та інші.

Розробники, дивитись трейлер серіалу онлайн:


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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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