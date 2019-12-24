Розробники: трейлер нового фантастичного мінісеріалу

У мережі з'явилось промо до свіжого мінісеріалу Розробники (Devs), який точно припаде до душі технарям. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал Hulu презентував тизер до свого нового проєкту – серіалу "Розробники" (Devs), який вийде у світ вже весною 2020 року. Режисером став Алекс Гарленд, який займався фантастичним трилером "Анігіляція". Всього серіал отримає 8 епізодів.

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Сюжет розповідає про комп'ютерну інженерку Лілі, хлопець якої раптово зникає. Вона вирішує відшукати його і розуміє, що всі сліди ведуть до таємничого відділу у її ж технологічній компанії.



У головних ролях: Соноя Мідзуно (Маніяк), Елісон Пілл (Американська історія жахів: Культ), Нік Офферман (Фарґо) та інші.



Розробники, дивитись трейлер серіалу онлайн:



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