Розчарування: з'явились трейлер і дата виходу 3 сезону

Стало відомо, коли вийде 3 частина серіалу Розчарування (Disenchantment) від творця Сімпсонів та Футурами Метта Грейнінга. Дивіться тизер нового сезону та дізнавайтесь дату прем'єри на Радіо МАКСИМУМ.

У мережі нарешті з'явився перший тизер до третьої частини анімаційного серіалу "Розчарування" (Disenchantment), а також творці поділились її датою виходу. Прем'єра нових серій запланована вже на 2020 рік, а шанувальники сподіваються, що це трапиться у січні.

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"Не жартуйте з матусею", – так підписано тизер, який показує головну героїню принцесу Бін з друзями Луці та Ельфо опиняється на вогнищі. Їм вдається втекти у таємниче підземелля, де з тіні виходить зловісна матір принцеси, а очі ельфів у темряві складаються у дату виходу нових епізодів.

Розчарування 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сюжет серіалу Розчарування розгортається навколо принцеси Бін, яка полюбляє хильнути спиртного та йде проти правил. А компанію їй складають Ельфо (не важко здогадатись, що він ельф) та демон Люці. Алкоголь, дорослі жарти та дивні пригоди – не дивно, що Грейнінг назвав цей серіал не для дітей, як його попередні роботи.

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