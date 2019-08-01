Розробники TikTok мають намір випустити смартфон

Китайська компанія ByteDance – власник відомої платформи для обміну короткими музичними відео TikTok – підтвердила, що перебуває у процесі розробки власного смартфона.

Керує проектом Ву Дечжоу, один з колишніх співробітників нішевого китайського виробника смартфонів Smartisan, ряд патентів якого Bytedance викупила в кінці минулого року, заодно переманивши кілька працівників.

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Деталі про майбутній продукт ByteDance не уточнюються. За інформацією китайських ЗМІ, смартфон розробляють протягом семи останніх місяців.

Творці TikTok понад пів року розробляють смартфон

Наостанок зазначимо, що вперше про плани ByteDance випустити власний смартфон повідомила The Financial Times у травні. Як написала газета, засновник компанії Чжан Йімін "давно мріє про смартфон, на якому були б встановлені програми Bytedance" (уточнимо, що, крім TikTok, ByteDance володіє також декількома агрегаторами новин, месенджерами Flipchat і Lark – останній, до слова, є аналогом відомого корпоративного месенджера Slack). Таким чином, вихід на "апаратний" фронт, ймовірно, обумовлений прагненням ByteDance використовувати максимальне число різних каналів залучення аудиторії.

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