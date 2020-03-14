Хакери активно використовують паніку навколо коронавірусу для крадіжки даних

У зв'язку з епідемією коронавірусу все більше людей висловлюють свою стурбованість тим, що відбувається. Більшість з них шукають відповіді в інтернеті, де їх чекають хакери, які завантажують на комп'ютери користувачів шкідливі програми, за допомогою яких можна отримати доступ персональних даних.

З метою постійного моніторингу кілька компаній створили інформаційні сайти, які дозволяють дізнатися, яка ситуація з вірусом в тому чи іншому регіоні. Саме ці сайти підробляють зловмисники. Вони створюють клони таких ресурсів або навіть унікальні сайти, на яких міститься корисна інформація про коронавірус, де також можна завантажити карту поширення захворювання. Разом з файлом користувач отримує шкідливе ПЗ, яке орієнтоване на крадіжку особистої інформації жертви.

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Найчастіше в атаці бере участь програмне забезпечення AZORult, виявлене ще у 2016 році, яке відрізняється здатністю отримувати доступ до паролів, банківських і криптовалютних рахунків.

Останнім часом була помічена модифікована версія AZORult, що встановлює секретний обліковий запис адміністратора на віддалений комп'ютер. Повідомляється, що зараз з інтернет-доменів, пов'язаних з коронавірусом, на 50% частіше встановлюються шкідливі програми, ніж з інших порталів. В основному атаки орієнтовані на комп'ютери під управлінням Windows.

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