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Розробники Instagram тестують функцію репоста
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Instagram тестує можливість репоста публікацій. Про це повідомляють співробітники видання The Verge.
За словами журналістів, розробники готують новий функціонал, хоча ставляться до нього з побоюванням. Після введення функції за допомогою репоста користувачам буде зручніше ділитися інформацією, яка може виявитися недостовірною.
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Відомо, що Instagram належить Facebook. Аналітики вважають, що керівництво останнього побоюється напливу фейковий новин.
Імовірно, насамперед функцію репоста включать для бізнес-акаунтів, а потім таку можливість отримають і інші користувачі. У 2018 році Instagram вже ввів низку змін.
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