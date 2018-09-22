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Розробники Instagram тестують функцію репоста

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Репост у Instagram - фото 1
Репост у Instagram / sharethis

Instagram тестує можливість репоста публікацій. Про це повідомляють співробітники видання The Verge.

За словами журналістів, розробники готують новий функціонал, хоча ставляться до нього з побоюванням. Після введення функції за допомогою репоста користувачам буде зручніше ділитися інформацією, яка може виявитися недостовірною.

До теми: Instagram дозволив покупки в Історіях: як це працює

Instagram тестує можливість репоста публікацій - фото 277649
Instagram тестує можливість репоста публікацій

Відомо, що Instagram належить Facebook. Аналітики вважають, що керівництво останнього побоюється напливу фейковий новин.

Імовірно, насамперед функцію репоста включать для бізнес-акаунтів, а потім таку можливість отримають і інші користувачі. У 2018 році Instagram вже ввів низку змін.

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Джерело: theverge
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