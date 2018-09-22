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Користувачеві продали iPhone XS Max з дефектним екраном: фотофакт

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iPhone XS Max - фото 1
iPhone XS Max / digitaltrends

Знімки гаджета, на яких добре видно смужку на екрані, користувач Twitter опублікував у себе на сторінці.

Користувач Twitter придбав топовий iPhone XS Max з дефектним екраном. У гаджета, вартість якого становить 1099 доларів, на екрані висвічується дивна смуга. Знімок він опублікував на своїй сторінці.

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На фотографії помітна тонка біла лінія з правого боку по всій довжині екрану.

Користувачі відреагували на знімок по-різному. Одні припустили, що це заводський дефект, і компанія змінить пристрій. Інші заявили, що ймовірно його пошкодили під час транспортування. Також були і ті, хто запідозрив у знімку фотошоп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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