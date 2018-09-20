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Instagram дозволив покупки в Історіях: як це працює

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Як купувати речі в Історіях в Instagram - фото 1
Як купувати речі в Історіях в Instagram / pxhere

Соцмережа Instagram ввела нову функцію покупок в Історіях, яка спростить шопінг для користувачів.

На платформі Instagram продовжують збільшувати функціонал для покупок, тому нещодавно дозволили акаунтам брендів та магазинів продавати товари в Історіях Stories.

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Зважаючи на те, що кожного місяця більше як 90 млн профілів взаємодіють із тегом Shopping Tags у стрічці, така функція має задовольнити потреби користувачів.

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Instagram

Як працюють покупки в Історіях в Instagram

Все дуже просто: покупець бачить в Історіях товар зі спеціальним стікером, натикає на нього, отримуючи доступ до інформації про річ та переходить на сайт бренду чи магазину.

Відзначається, що у розділі "Пошук" також з'явилась нова вкладка - "Покупки". Щоправда, функція запрацювала лише в 46 країнах і чимало користувачів ще не отримали оновленої версії додатку.

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Instagram

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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