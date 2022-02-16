Розробники Instagram додали можливість лайкати Stories

В Instagram з'явиться новий спосіб взаємодії зі Stories — користувачі зможуть відправити "Подобається" будь-якій історії у стрічці. Побачити, хто лайкнув, зможе тільки її автор.

Тепер, переглядаючи сторіс друзів в Instagram, можна не тільки відправити реакцію у приватні повідомлення, але й поставити лайк. Як це виглядатиме, показали нам на сторінці соцмережі у Twitter.

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За словами голови соцмережі Адама Моссери, нова функція дозволить людям простіше висловлювати свої емоції та не завантажувати директ. Він нагадав, що цього року одним із ключових пріоритетів компанії стане робота над удосконаленням надсилання повідомлень.

Побачити, хто лайкнув сторіс, може тільки її автор — у списку користувачів, які переглянули публікацію, лайк буде поруч із тими, кому вона сподобалася. При цьому у лайків під сторіс не буде публічного лічильника.

Share the love.



We’re excited to announce private Stories likes, where you can react to Stories without sending a DM.



The likes are private, do not have counts and only appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. pic.twitter.com/iy1yjJSQ7U — Instagram (@instagram) February 14, 2022

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