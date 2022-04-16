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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад 800 тисяч доларів для української армії
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Завершився благодійний розпродаж ігор від GSC Game World. Організатори перекажуть виторгувані кошти у фонд "Повернись живим".
Розробники легендарної серії ігор S.T.A.L.K.E.R. від GSC Game World зібрали понад 800 тисяч доларів на благодійному розпродажі. У період з 4 по 11 квітня вони продавали свої ігри. Всю отриману суму, після вирахування податків та комісії магазинів, переведуть благодійному фонду "Повернись живим".
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"Є хороший привід пишатися нашою спільнотою. Дякуємо вам всім! Тим, хто чує українців. Тим, хто відчиняє свої двері для українців. Тим, хто не стоїть осторонь: твітить, пише слова підтримки, листує, пропонує допомогу, виходить на вулиці в містах по всьому світу, переказує кошти, бере участь у благодійних розпродажах, записується до лав волонтерів, годує, розбирає завали, захищає, лікує, перевозить, рятує та не відступає ні на крок. Завдяки цьому стало більше козаків на Січі, сталкерів в Зоні, а український народ придбав нових друзів, готових прийти йому на допомогу", – прокоментували організатори розпродажу.
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