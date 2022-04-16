У Швейцарії з'явилася Vodka Zelensky: 100% доходу на підтримку українців

У Швейцарії створили проєкт на підтримку України й почали випускати горілку під назвою "Vodka Zelensky". Її можуть придбати не лише у Швейцарії, а й у Німеччині та Великій Британії.

Швейцарія тепер має бренд горілки, який назвали на честь українського президента — Vodka Zelensky.

І ще: Розширено перелік осіб, які не підлягають мобілізації: деякі студенти та викладачі

Група людей, які виступають за мир, як зазначено на сайті, так по-особливому вирішила підтримати Україну – щонайменше 5 євро з продажу кожної пляшки відразу ідуть на допомогу Україні. Також засновники бренду запевняють, що 100% прибутку перекажуть на підтримку українців, які цього потребують, та на відбудування країни.

Ще вони організували кампанію #DrinkForPeace. Мета – просвітництво та збирання коштів на благодійність. Поки немає остаточного варіанту платформи, адже триває робота. Наразі є можливість вказати благодійні організації, які варто підтримати. А люди з зони бойових дій можуть показати, де саме потребують допомоги.

До теми: Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток