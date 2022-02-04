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Розробники Gran Turismo 7 розкрили нові деталі про гру: відео

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Gran Turismo 7 представлять 4 березня - фото 1
Gran Turismo 7 представлять 4 березня

Gran Turismo 7 отримав власну презентацію State of Play, у рамках якої автори постаралися розповісти про гру якнайбільше. Розробники гонки не тільки нагадали про вже анонсовані особливості та кількість контенту, а й показали пару нових режимів, які безпосередньо пов'язані з музикою.

Голова студії Polyphony Digital та геймдиректор серії Кадзунорі Ямауті розповів, що у грі буде понад 400 автомобілів, які можна модернізувати, – для кожної машини є близько 60 покращень. Після цього залишиться прикрасити транспортний засіб наклейками та вирушити на одну з 90 трас у 34 локаціях, йдеться у відео.

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Користувачі Gran Turismo 7 зможуть купувати нові та вживані машини, а також знайомитися з їхньою історією в особливому режимі. У симуляторі доступний і спліт-скрин для двох гравців, і особливий музичний формат, який можна описати як гоночне караоке – заїзди на час, але під задерикуваті композиції.

Автори Gran Turismo 7 розповіли і про технічні покращення тайтлу. У грі буде нова система генерації хмар, а зоряне небо стане максимально реалістичним. Власники PlayStation 5 зможуть ще глибше зануритися в гонку за допомогою тактильної віддачі й опору курків контролера DualSense, а також вибрати один із двох варіантів продуктивності: 30 fps з трасуванням променів або 60 fps без нього.

Нагадаємо, що реліз Gran Turismo 7 запланований на 4 березня. Гра вийде ексклюзивно на PlayStation 4 і PlayStation 5. Раніше за допомогою гоночного симулятора показали різницю двох поколінь консолей.

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